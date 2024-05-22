من قصر عابدين.. "المتحدة" توقع بروتوكول استضافة بطولة سوبر جلوب

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الأربعاء، بقصر عابدين وبحضور رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، توقيع بروتوكول حصول الشركة المتحدة علي حقوق تنظيم مصر لبطولة سوبر جلوب وبطولة العالم للقارات لكرة اليد.



وتوجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالشكر إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى وأيضًا كل الشكر للدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، موضحًا أنه دائمًا كرة اليد المصرية هي صاحبة البسمة على وجوه الجماهير المصرية.

مؤكدًا على أن الدولة المصرية استطاعت على مدار الفترات السابقة التعاقد مع أعظم مدربي العالم وعلى رأسهم الإسباني باستور المدير الفني للمنتخب الوطني.

كما توجه وزير الرياضة بالشكر إلى السيد محمد يحيى رئيس الشركة المتحدة للرياضة والسيد سيف الوزيري.

كما أثنى وزير الشباب والرياضة على اختيار هذا المكان التاريخي قصر عابدين والذي يمثل عبق التاريخ المصري العريق والكبير.

وفي كلمته، رحب الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والذي أوضح حق مصر في تنظيمها هذه البطولات الكبري على وعد شخصي منه بتنظيم مصر لبطولة العالم تحت 23 سنة، مضيفًا أن مصر من الدول المميزة في كرة اليد على المستوى العالمي وتستحق بقيادتها السياسية الكثير متمنيًا مزيدًا من النجاح للرياضة المصرية بصفة عامة وكرة اليد بصفة خاصة.



وأكد صبحي أن مصر استطاعت خلال الـ6 سنوات الماضية، تنظم ما يزيد عن 375 بطولة دولية وقارية، وذلك بفضل المنشآت الرياضية المميزة والبنية التحتية بدعم كبير من القيادة السياسية.

واختتم وزير الرياضة حديثه بأنه من دواعي فخره الإعلان عن أن يكون عام 2025 عام كرة اليد بمصر.



وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي قد منح مصر حق استضافة وتنظيم كاس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم والتي يشارك بها أبطال القارات، والنسخة القادمة تقام خلال أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.



كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى، وهي بطولة العالم للقارات والتي يشارك بها أفضل سبعة منتخبات على مستوى العالم.