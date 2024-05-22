الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ قانون دولى يعلق على تهديد النرويج باعتقال نتنياهو وجالانت

نتنياهو وجالانت
نتنياهو وجالانت

علق أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، على تهديد النرويج باعتقال نتنياهو وجالانت، قائلًا: "إنه لم تصدر بعد أي مذكرات اعتقال أو توقيف من عدالة الجنائية الدولية في لاهاي، لكن يوم الإثنين الماضي صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان، أول مرة منذ عام 2021 بوجود تحقيقات غير رسمية في جرائم الحرب المدعي ارتكابها في قطاع غزة".

وأضاف أيمن سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه حسام الدين حسين، عبر قناة المحور، أن المدعي العام للجنائية الدولية أعلن عن أنه سيتوجه للدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية وهي الدائرة المنوط بها إصدار مذكرات اعتقال، وهي التي أذنت مسبقًا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالشروع في تحقيقاته الجنائية في كل جرائم الحرب وكل جرائم الإنسانية المدعى ارتكابها في قطاع غزة. 

وأوضح أن الدائرة التمهيدية قد تصادق وهذه هي النسبة الكبيرة، على كل طلباته بتنفيذ هذه المذكرة وإصدارها، وقد تعدل من بعض التهم.

نتنياهو جالانت مذكرة اعتقال النرويح المحكمة الجنائية الدولية

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