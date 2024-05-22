أحمد موسى ينفعل على الهواء: لدينا أزمات أكبر من انقطاع الكهرباء (فيديو)

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن انفعاله مباشرةً على الهواء، من التعليقات حول انقطاعات التيار الكهربائي، مشددًا على أن هناك تحديات تفوق قضية الكهرباء، مثل الجنود الذين يقفون في الصحراء تحت درجات حرارة تصل إلى 47 درجة مئوية.

أكد "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدي البلد"، ضرورة الوقوف مع القوات المسلحة ودعمها، موضحًا أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن هي دعم الدولة وجيشها.

وأضاف: "لا أحد يرغب في انقطاع الكهرباء خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة، ولكن مصر لديها القدرة على تخطي جميع الأزمات، ويجب أن نتحد جميعًا لدعم الدولة ومؤسساتها".

كما تحدث "موسى" عن لقائه بمسئول عربي بارز على هامش مهرجان كان السينمائي، حيث نقل عنه قوله إن الشعب يطالب ببعض الأمور التي يجب على الحكومة توفيرها، على الرغم من توافر معظم احتياجاتهم.

واختتم "موسى" نداءه للمواطنين بأهمية الوقوف إلى جانب الجيش المصري، مشيرًا إلى أن أعداء الوطن لا يرغبون في وجود قوة عسكرية تحمي الأمن القومي، وأكد على جاهزية الجيش المصري الدائمة والمستمرة على أعلى مستوى.