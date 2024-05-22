الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد موسى: الجيش المصرى يقف جاهزًا لأى تحديات قد تواجه الأمن القومى

الجيش المصري
الجيش المصري

شدد الإعلامي أحمد موسى، على أن مصر ظلت ثابتة في موقفها خلال المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة، نافيًا أي تغييرات أو تعطيل من جانبها. 

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدي البلد أن مصر لا تخضع للضغوط الخارجية، مشيرًا إلى أن سيناء ستظل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية، مستبعدًا أي تنازلات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الجيش المصري قد نجح في تطهير أكثر من 109 آلاف فدان من الألغام في سيناء، مؤكدًا ضرورة تعمير وبناء سيناء من طابا إلى رفح وإنشاء ثلاث مناطق لوجستية جديدة.

وفي ختام تصريحاته، أوضح "موسى" أن الجيش المصري يقف جاهزًا ومستعدًا لأي تحديات قد تواجه الأمن القومي المصري، مشددًا على أن مصر لن ترضخ لأي إملاءات تتعارض مع إرادتها الوطنية، وذكر أن مصر تحتفظ بمعاهدة سلام دامت لأكثر من 45 عامًا، والتي تعكس الدور الريادي للجيش المصري في تحقيق السلام والاستقرار.

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