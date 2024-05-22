أحمد موسى يحذر من تجاوزات إسرائيل بعد إلغاء قانون "فك الارتباط" (فيديو)

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن قلقه إزاء قرار إسرائيل إلغاء قانون فك الارتباط، مما يشير إلى نواياها لإعادة تأسيس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، مؤكدًا أهمية التضامن الوطني بين الـ106 ملايين دعمًا للدولة والقيادة الرشيدة والجيش المصري، ومشددًا على ضرورة الثقة التامة في قدرة مصر على حماية أمنها القومي.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدي البلد"، موجهًا كلامه للشعب المصري، أن الجيش المصري يقف سدًا منيعًا ضد أي تعديات قد تمس الأمن القومي المصري، محذرًا من أن أي انتهاك لهذا الأمن قد يؤدي إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وفي رسالة واضحة إلى الجانب الإسرائيلي، شدد "موسى" على ضرورة احترام بنود اتفاقية السلام، معلنًا رفض مصر القاطع لأي محاولات لاجتياح رفح أو التواجد في غزة، مؤكدًا أن مصر قد أبلغت كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل بموقفها الرافض لأي احتلال لرفح الفلسطينية أو السيطرة على قطاع غزة.