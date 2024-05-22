الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد موسى يحذر من تجاوزات إسرائيل بعد إلغاء قانون "فك الارتباط" (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن قلقه إزاء قرار إسرائيل إلغاء قانون فك الارتباط، مما يشير إلى نواياها لإعادة تأسيس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، مؤكدًا أهمية التضامن الوطني بين الـ106 ملايين دعمًا للدولة والقيادة الرشيدة والجيش المصري، ومشددًا على ضرورة الثقة التامة في قدرة مصر على حماية أمنها القومي.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدي البلدموجهًا كلامه للشعب المصري، أن الجيش المصري يقف سدًا منيعًا ضد أي تعديات قد تمس الأمن القومي المصري، محذرًا من أن أي انتهاك لهذا الأمن قد يؤدي إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وفي رسالة واضحة إلى الجانب الإسرائيلي، شدد "موسى" على ضرورة احترام بنود اتفاقية السلام، معلنًا رفض مصر القاطع لأي محاولات لاجتياح رفح أو التواجد في غزة، مؤكدًا أن مصر قد أبلغت كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل بموقفها الرافض لأي احتلال لرفح الفلسطينية أو السيطرة على قطاع غزة.

أحمد موسى على مسئوليتي غزة إسرائيل مصر وفلسطين قطاع غزة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي جرائم الاحتلال مصر وإسرائيل رفح حرب غزة القضية الفلسطينية قانون فك الارتباط المستوطنات الضفة الغربية

الأكثر قراءة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

عاجل| ظل «مو».. لماذا فشل الننى فى مزاحمة صلاح على عرش المحترفين المصريين؟

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الدستور

عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية فى فلسطين على حسابها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة