الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد موسى: الإعلام الأمريكى يتواطأ مع الإخوان والصهيونية فى نشر مزاعم كاذبة

أحمد موسى
أحمد موسى

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن رفضه القاطع لأي اتفاقيات سلام مع إسرائيل في ظل استمرار الانتهاكات، مستنكرًا ما وصفه بالتواطؤ بين الإعلام الأمريكي وجماعة الإخوان والإعلام الصهيوني في نشر مزاعم كاذبة حول الدور المصري.

أكد "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر لم تكن يومًا سببًا في إخفاق المحادثات الرامية لوقف النار في غزة، بل كانت السند الذي يعيد الأطراف إلى طاولة الحوار، مشيرًا إلى أن مصر، منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر، وهي تقف دائمًا في وجه الضغوط الأمريكية وترفض التنسيق مع إسرائيل، خاصة بعد احتلالها معبر رفح.

وشدد على أن الدولة المصرية لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن قطاع غزة والأراضي الفلسطينية لا تزال تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، وأن إسرائيل تورطت في الحرب الدائرة في غزة وجيشها يغرق في معركة ضد الفلسطينيين هناك.

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