الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفى: الإعلام الغربى تورط فى العديد من الأخطاء منذ الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الكاتب الصحفي، إن الإعلام الغربي تورط في العديد من الأخطاء منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن وسائل الإعلام الأمريكية من المفترض أن لديها عددًا كبيرًا من التجارب المهنية ومن الأدبيات التي تنظم العمل الإعلامي، ولكن منذ الحرب الروسية الأوكرانية والإعلام الغربي تورط في أخطاء كبيرة تناقض كل ما كان يدعو له من أمور مهنية للإعلام.

وأشار إلى أنه في حرب غزة الأمور تفاقمت ووسائل إعلام مرموقة ارتكبت أخطاء كبيرة.

فلسطين اكسترا نيوز ياسر عبد العزيز

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