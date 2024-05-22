خبير: الكثير حذروا نتنياهو من المساس بالعلاقات مع مصر

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال في حاجة إلى صفقة هدنة وما زال يحتاج إلى مصر.

وأضاف "عسيلة" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن المعارضة الإسرائيلية حذّرت نتنياهو أكثر من مرة في العديد من الاجتماعات من المساس بالعلاقات مع مصر.

وتابع: "المعارضة الإسرائيلية قالت لنتنياهو إن مؤشر الغضب المصري يتصاعد وأن هذا يمثل خطرًا كبيرًا على إسرائيل نفسها، وأن التعامل بهذا الشكل في العلاقات مع مصر سيسبب مشكلات".

وأشار إلى أن الأمريكان أيضًا يقولون نفس الكلام لنتنياهو، متابعًا: "لأن اللعب مع مصر بتلك الطريقة طريق محفوف بالمخاطر".