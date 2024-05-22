الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد شردى: "CNN" كشفت وجهها القبيح ولهذا السبب تروج الأكاذيب

محمد شردي
محمد شردي

قال الإعلامي محمد شردي، إن هناك العديد من التطورات التي تحدث في ملف غزة، متابعًا: "تطورات كثيرة حدثت في المذبحة التي تتم في رفح وغزة منذ أشهر برعاية الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "شردي" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن من ضمن تلك التطورات التلاعب الذي بدأ في الأيام والأسابيع الماضية، ومحاولات دائمة من إسرائيل والداعمين لها بالزج باسم مصر دائمًا بشكل أو بآخر بعدما فشلوا في محاولة سحب مصر إلى الصراع نفسه.

وتابع: "دائمًا يتم وضع مصر في جملة ما ويحاولون البحث عن شماعات ويقولون إن مصر السبب"، مؤكدًا أن العالم كله وقف ضد الأكاذيب الإسرائيلية حول معبر رفح.

واستكمل: "اليوم الغرب يحاول تحريك أداته الإعلامية بشكل مختلف، وهنا أتحدث عن "CNN" وما تناولته ضد مصر، وجه "CNN" القبيح تم كشفه".

وأوضح أن  "CNN" خرجت لتقول إن مصر غيرت في الاتفاقية التي كانت أمريكا وإسرائيل متفقة عليها لتنفيذ هدنة في غزة، وهذا أدى إلى تعطيل الهدنة، متابعًا: "العالم سعى وطلب من مصر التدخل في مفاوضات الهدنة، من في العالم يستطيع أن يقول أنا أعرف في هذا الملف أكثر من مصر؟ لا أحد".

وأكد أن من مصلحة مصر أن ينتهي هذا الصراع، من أجل الاقتصاد وتخفيف العبء عنه.

واستكمل: "هما طلعوا يقولوا هذا الكلام الآن لأن هناك 3 دول أوروبية قررت الاعتراف بفلسطين كدولة".

CNN مصر إسرائيل محمد شردي الحياة اليوم

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