الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة الرقية لتحصن نفسك من الحسد؟

الدكتور السيد عرفة
الدكتور السيد عرفة

كشف الدكتور السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عن كيفية التحصين من الحسد، قائلا: "بالذكر والفكر، أما الذكر فهو مع الله لأنه به حفظ وحماية وأن الله يكن معى، فمن يكن مع الله يكن الله معه".

وقال السيد عرفة، خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة cbc، إنه علينا قراءة سورة "الفاتحة" وهى أفضل سورة فى القرآن وقراءة سورة "البقرة"، وآية الكرسى وهى أفضل آية فى القرآن، وقول أذكار الاستيقاظ من النوم، ورقى نفسى وأولادى.

وأوضح السيد عرفة أن النبى علمنى الرقية، بأن أضم يديا وأنفخ فيهما وأقرأ "سورة الإخلاص" 3 مرات والفلق 3 مرات والناس 3 مرات، وأمسح بيدى على جميع جسدى، مع نفسى أو أولادى وأحبابى، وأيضا أقول: "أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة"، وأفوض الأمر لله.

الستات ما يعرفوش يكدبوا قناة cbc

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