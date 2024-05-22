الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأييد تغريم الفنانة شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه بتهمة سب منتج شهير

الفنانة شيرين
الفنانة شيرين

قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، رفض الاستئناف المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب على الحكم الصادر بتغريمها 5 آلاف جنيه، وتأييد حكم تغريمها في قضية التعدي بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر.

كانت قد قضت محكمة جنح الشيخ زايد، فى وقت سابق بتغريم الفنانة شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر.

كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغًا من المنتج يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة "إنستجرام" عقب انتشار ذلك الفيديو.

وكشف محامي "الشاعر"  عن أن النيابة المختصة فتحت تحقيقًا قضائيًا في الواقعة، واستمعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير.

وأضاف في تصريحات صحفية أن النيابة طلبت تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، واستدعت شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال موكله وتحريات المباحث الجنائية التي عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور بسبب بإصابتها بكورونا.

محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد رفض الاستئناف الفنانة شيرين عبدالوهاب السب والقذف حوادث الدستور

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