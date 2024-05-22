المستشار جمال رشدى: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يؤكد عزم المجتمع الدولى على حل الدولتين

ثمّن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدى، اعتراف الدول الأوروبية الثلاث (النرويج وإسبانيا وأيرلندا) بالدولة الفلسطينية، قائلًا: "إن هذا الاعتراف يعد دليلًا على أن المجتمع الدولي عازم على تطبيق حل الدولتين".

وأعرب رشدى، عن تطلعه باعتراف الدول الأوروبية الأخرى بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن 147 دولة أقدمت حتى الآن على الاعتراف بدولة فلسطين، مبينًا أن الوضع الحالي سيدفع المزيد من الدول للإقدام على هذه الخطوة.

وشدد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن أحد أهداف الحرب على قطاع غزة أن يصبح غير قابل للحياة لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، لافتًا إلى أن الضفة الغربية تعاني حربًا إسرائيلية شرسة على خلفية التصعيد في هجمات المستوطنين وتوسيع الاستيطان.

وأكد أن التحرك العربي يسير في اتجاهين هما وقف نزيف الدم الفلسطيني وإدخال المساعدات وإنقاذ أهل غزة من مجاعة محققة وبلورة مسار سياسي بالتعاون مع كل المقتنعين بحل الدولتين - وهم الأغلبية في العالم - لكي لا تتكرر هذه المآسي التى لا تزال تتواصل في غزة.

وأشار إلى أن الجامعة العربية عبرت في قمة المنامة الـ33 عن تأييدها لدعوة عقد مؤتمر دولي للسلام، لأنها خطوة مهمة للغاية لفتح مسار لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.