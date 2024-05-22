خالد الجندى: هذه الأمور تحرق جسور التواصل بين الوالدين والأبناء

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أكثر عيوب تمنع التواصل بين الآباء والأبناء هى عدم المناقشة وعدم وجود لغة حوار وأنانية الطموح، قائلًا: "كل واحد عايز يحقق أحلام نفسه فى ابنه وبنته وكل ده قد يتعارض مع طموح الابن".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن من العيوب التى تمنع التواصل بين الآباء والأبناء انشغال الوقت بالذات فى عصر الموبيلات، مشددًا على أن الموبيلات حرمتنا من أولادنا وأيضًا الآباء انشلغوا بالموبيلات وتركوا الأبناء.

وتابع: "العصبية أيضًا والتوتر والصوت العالى عمره ما يجيب نتيجة تربوية بل ويكسر ويحرق جسور التواصل بين الطرفين، والإجراءات العقابية لازم يكون استخدام العقاب برشد ويكون للضرورة القسوة ويكون بعيدًا عن امتهان الكرامة والتطاول على الذات وإسقاط الشخصية، وفى حاجات مش بتتصلح لو اتجرحت ولازم نحافظ على عزة الإنسان".