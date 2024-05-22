الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الباز: المفاوض المصرى الوحيد الذى يستطيع أن يتفاوض مع الإسرائيليين ويحصل على نتائج

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن مصر هي من طُلب منها الدخول في رعاية مفاوضات التهدئة في غزة.

وأضاف "الباز" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن مصر لديها دور أيضًا في الحفاظ على أمنها القومي والقضية الفلسطينية من التصفية، مشيرًا إلى أن طرفي النزاع والأمريكان طلبا من مصر التدخل لأداء هذا الدور.

وتابع: "طالما أن مصر طُلب منها أداء هذا الدور فلا يوجد لديها ما يبرر وجود محاولات لإفساد المفاوضات أو عدم الوصول إلى نتيجة إيجابية منها؛ لأن مصر طُلب منها أن تفعل ذلك".

وأكد أن مصر طوال الوقت تمتلك الخبرة، مشيرًا إلى أن المفاوض المصري هو الوحيد الذي يستطيع أن يتفاوض مع الإسرائيليين ويحصل منهم على نتائج.

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