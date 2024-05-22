الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد سالم مديرًا لإدارة الحافز الرياضي بوزارة الشباب والرياضة

د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وافق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على قرار الوكيل الدائم بتكليف محمد سالم لتولي منصب مدير إدارة الحافز الرياضي بوزارة الشباب والرياضي، وذلك بناءً على ترشيح رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

وبدأ “سالم” مباشرة مهام عمله في إدارة الحافز الرياضي فور صدور القرار رسميًا.

وتختص إدارة الحافز الرياضي بالتعامل مع الرياضيين من طلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يوزايهما، بحيث تراجع الإدارة مستحقي الحصول على درجات الحافز الرياصي بالتنسيق بين وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي، وبمراجعة الاتحادات الرياضية المختلفة.

ويُعد محمد سالم من أبناء وزارة الشباب والرياضة، حيث عمل من قبل في إدارات الحافز الرياضي وتكريم الأبطال والإدارة المركزية للأداء الرياضي وغيرها من الإدارات المختلفة.

مدير إدارة الحافز الرياضي بوزارة الشباب والرياضي محمد سالم الحافز الرياضي بوزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي

مواد متعلقة

وزير الرياضة يؤكد أهمية دور الكيانات الشبابية فى بناء المجتمع وتنميته

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

لسرقة سيارته.. الحكم على سائقين قتلا زميلهما فى قليوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة