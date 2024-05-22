بتصويت الجمهور.. سام مرسي يتوج بجائزة لاعب الموسم في "تشامبيونشيب"

توج النجم المصري سام مرسي، لاعب وسط إيبسويتش تاون، بجائزة لاعب الموسم في دوري البطولة الإنجليزية «تشامبيونشيب»، بتصويت الجماهير، والتي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين.

وجاء فوز سام مرسي بالجائزة، عن الموسم المنصرم، بعد تألقه بشكل لافت للنظر مع إيبسويتش تاون، وقيادته الفريق نحو التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان إيبسويتش، قد تأهل إلى «بريميرليج» للمرة الأولى منذ 22 عاما، عقب احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب دوري البطولة الإنجليزية «تشامبيونشيب»، برصيد 96 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي «المتصدر».

وشارك سام مرسي، مع إيبسويتش تاون، في 44 مباراة، خلال الموسم المنتهى، سجل خلاله هدفين، وصنع سبعة أهداف.

وكانت النجم المصري - البالغ من العمر 32 عاما - قد انضم لصفوف إيبسويتش تاون، قادما من ميدلسبره، في صيف عام 2021.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، منح كولر بالمر، لاعب وسط تشيلسي، جائزة أفضل لاعب في بريميرليج عن موسم 2023-2024.