الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالمر يحصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج من رابطة المحترفين

بالمر
بالمر

حصد كول بالمر لاعب تشيلسي، على جائزة جديدة مع البلوز بعد انتهاء موسم الدوري الإنجليزي رسميًا اليوم الأربعاء.

وتوج بالمر بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024 المقدمة من رابطة المحترفين بتصويت الجماهير.

الجائزة هي الرابعة للدولي الإنجليزي هذا الموسم، بعدما قدم موسم خيالي أول مع البلوز وفرض نفسه كواحد من أبرز لاعبي أوروبا.

وتوج بالمر بجائزة أفضل لاعب في تشيلسي بالإضافة إلى أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي من الرابطة وأفضل لاعب في البلوز بتصويت اللاعبين.

خاض كول بالمر 48 مباراة مع تشيلسي بكافة المسابقات خلال الموسم الجاري 2023-2024، وأحرز 27 هدفًا وصنع 15 هدفًا.

وكان بالمر انتقل الصيف الماضي إلى تشيلسي في صفقة كبيرة قدرت بـ 50 مليون يورو قادمًا من مانشستر سيتي.

بالمر كول بالمر تشيلسى الدورى الانجليزى رابطة المحترفين

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