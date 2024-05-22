الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاحتلال الإسرائيلى يزعم اغتيال قيادى بارز فى كتائب القسام

حماس
حماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نجاحه في اغتيال الناشط أحمد ياسر القرا، في وحدة مضادات الدبابات التابعة لكتائب القسام - الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو.

وادعى الاحتلال أن القرا شارك في هجمات سابقة في أكتوبر الماضي، بما في ذلك محاولات لإطلاق النار على جنود الاحتلال في قطاع غزة.

وأفاد الجيش أيضًا بمقتل شخصين آخرين في الغارة التي استهدفت القرا في خان يونس.

فيما تزايدت التصعيدات في قطاع غزة، حيث شهدت مناطق وسط وشرق مدينة رفح قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا، وأطلقت مسيرات حربية إسرائيلية النار على مناطق متفرقة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع. وقد استهدفت غارات جوية من طائرات حربية إسرائيلية أيضًا منطقة وسط مدينة رفح.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، حيث بلغ عدد القتلى حوالي 35٫647 بينهم العديد من الأطفال والنساء، وتجاوز عدد الجرحى الـ79٫852.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الناشط أحمد ياسر أحمد ياسر القرا المقاومة الفلسطينية حماس الاحتلال قطاع غزة

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