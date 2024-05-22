توريد 16 ألف طن قمح لمواقع التخزين فى القاهرة

أكد محافظ القاهرة، خالد عبدالعال، أن هناك متابعة مستمرة ويومية لانتظام عمليات توريد القمح هذا العام 2024، موضحًا أن إجمالي ما تم توريده على مستوى محافظة القاهرة بالكامل من الأقماح حتى الآن وصل إلى 16130 طنًا منذ بدء عملية التوريد.

وأشار محافظ القاهرة، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، إلى جاهزية الصوامع والشون والهناجر بشكل دائم ومراعاتها كل الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظًا على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها، والمتابعة المستمرة لأعمال الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية.

وأضاف أن عملية توريد القمح تعد بمثابة مهمة قومية، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح، ولا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين عند القيام بعملية التوريد.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولي اللجان بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل الأعضاء المنوطين بذلك، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة مع إعداد تقرير يومي بالكميات التي يتم توريدها.