خالد عباس: تصميم العاصمة الإدارية بمعايير عالمية سيجعلها قبلة للاستثمارات الأجنبية

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إن تصميم العاصمة الإدارية الجديدة بمعايير عالمية، وتوفر بنية تحتية حديثة ومتطورة تشمل طرق ممهدة وخدمات متكاملة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، يجذب الشركات الراغبة في الاستثمار.

وأضاف أن الحكومة المصرية قدمت تسهيلات وحوافز للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الإدارية.

وأكد أن الموقع الاستراتيجي للعاصمة بالقرب من القاهرة، جعلها مركزًا جذابًا للشركات الراغبة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلي أن العاصمة الإدارية تضم مجموعة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات الشركات والمستثمرين، مثل المناطق الصناعية والتجارية، المراكز اللوجستية، المدارس الدولية، المستشفيات، المراكز الترفيهية، مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار.

وأوضح “عباس” أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها للشركات الأجنبية المستثمرة في العاصمة الإدارية الجديدة، مما يقلل من التعقيدات والبيروقراطية ويسهل عملية الاستثمار.



وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تولى اهتمامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، فهى تشمل مساحات خضراء وتكنولوجيا بيئية متطورة وتوفير وسائل النقل العامة المستدامة، مما يجذب الشركات المهتمة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وتابع: العاصمة الإدارية الجديدة تعمل على تعزيز الشراكات الدولية مع الشركات والمؤسسات العالمية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.