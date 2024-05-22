علي سعد يتابع رفع كفاءة الطرق بالأحياء السكينة بالمرحلة الثالثة بـ15مايو (صور)

أعلن المهندس علي سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو ، عن تطوير أعمال رفع كفاءة الطرق والأحياء السكنية لمجاورات المرحلة الثالثة التي تحمل رقم -28 البديلة-29-31-34) بالمدينة.

وأكد المهندس علي سعد، على قطاع الطرق بالجهاز بسرعة تكثيف الأعمال على مستوى نطاق المشروع، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمجاورات المرحلة الثالثة هى إحلال وتجديد لأعمال المرافق من غرف التفتيش الخاصة بالعمارات ونوازل مواسير الصرف وخطوط مياه الشرب والطرق وتنسيق الموقع من أعمال التدبيش والانترلوك والمشايات الخرسانية والبلدورة وأعمال الزراعة.

وأشار رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إلى أنه جارى العمل على رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية وعمل الأرصفة والبردورات والمشايات الخرسانية والزراعة وتنسيق الموقع، لافتا إلى أن الأعمال الجارية على مستوى نطاق المشروع تتم طبقا لمقايسة الأعمال.

اجتماعات مكثفة لمتابعة مستجدات مشاريع 15 مايو



وأوضح أن المدينة تشهد عدة مشروعات على مستوى القطاعات من الإسكان والطرق والمرافق والكهرباء والزراعة مما يظهر وجود طفرة بناءة سيعود ثمارها على جميع المواطنين بالمدينة.

وفي سياق متصل، ناقش المهندس على سعد خلال أولى اجتماعاته بالنواب والمعاونين وجميع مديرى الإدارات للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال على مستوى كافة المراحل بالمدينة

كما ناقش على سعد، جميع الأمور المتعلقة بكافة القطاعات من الإسكان والطرق والمرافق والكهرباء والتنمية والزراعة، مشيرًا إلى موقف جميع الأعمال الخاصة بالمشروعات القائمة بالمدينة.

ودعا رئيس جهاز 15 مايو، إلى إزالة جميع العقبات وسرعة إنهاء جميع الأعمال على مستوى كافة المشاريع كما تم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بقطاع المرافق وموقف الشركات القائمة بأعمال الصيانة ببعض المراحل بالمدينة

وفيما يخص قطاع الإسكانناقش رئيس جهاز 15 مايو، المشروعات الجارية من الإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط وطالب بموقف الشركات العاملة على مستوى مشروعات الاسكان، مؤكدًا أهمية التنسيق الدائم بين كافة الإدارات المعنية بالأعمال من تنفيذ الإسكان والطرق والمرافق والكهرباء والزراعة ليتثنى الانتهاء من كافة الأعمال على أكمل وجه حتى يتم تسليمها فى مواعيدها المحددة طبقا للبرامج الزمنية المعدة لذلك.

وأعلن رئيس جهاز 15 مايو، أنه سيعقد اجتماعًا أسبوعيا مع النواب والمعاونين وجميع مديرى الإدارات لمتابعة كافة الأعمال على مستوى جميع القطاعات بالمدينة . مضيفًا إلي ذلك بأنه سيتم المرور والمتابعة الدورية على مستوى جميع المراحل بالمدينة لمتابعة الخالة العامة لجميع الأعمال.