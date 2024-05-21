الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: مشروعات مترو الأنفاق والنقل الجماعي شهدت ثورة حقيقية وتطوير شامل

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

قال النائب عمرو القماطي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي عملت على تحسين النقل الجماعي في مصر، سواء عبر مترو الأنفاق أو القطار الكهربائي أو القطار الخفيف وغيرها، مشيرا إلى أن هناك ثورة حقيقية في هذا المجال.

وأشار القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتوجيهات السيسي، أعمال التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (C 3)، حيث يبلغ طوله 7.1 كيلومتر ويمتد من محطة التوفيقية حتى محطة جامعة القاهـرة، مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور.

ولفت إلى أن هذه المشاريع تظهر الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير كافة وسائل النقل الجماعي وفق أحدث النظم والتوسع في مجالات النقل الأخضر المستدام، وهناك تكليفات واضحة من الرئيس السيسي في هذا المجال.

txt

عمرو القطامى: إسرائيل تتنصل من المسئولية بتصريحات كاذبة عن معبر رفح

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن الإقبال الكثيف للركاب الذي تشهده هذه المحطات الجديدة منذ التشغيل التجريبي لها، يعكس أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تسهيل حركة تنقل المواطنين، واختصار زمن الرحلات، وتقليل التلوث وهو مشروع حضاري متكامل.

وأضاف نائب الجيزة، أن مشاريع النقل الجماعي والمليارات التي تضخ فيها، تأتي بالتزامن مع مشاريع لتطوير الطرق وتوسيعها، في إطار منظومة الجمهورية الجديدة.

واختتم النائب عمرو القماطي، أن ما أضيف لمشروع مترو الانفاق وما استجد من مشاريع هائلة وكبيرة في مجال النقل الجماعي، على مدى السنوات الماضية يحسب للرئيس السيسي والتنمية الشاملة في الوطن.
 

النائب عمرو القماطي السيسي مجلس النواب الدولة المصرية القطار الكهربائي

مواد متعلقة

أحمد الخشن: حكومة الاحتلال مسئولة عن أى كارثة تحدث فى غزة

مدحت الكمار: دور مصر محوري في قطاع غزة ومزاعم إسرائيل بخصوص معبر رفح سافرة ومختلقة

موازنة العام الجديد للبترول والتجارة على طاولة "صناعة البرلمان" اليوم

أستاذ قانون دولى: قرار "الجنائية الدولية" باعتقال نتنياهو خطوة تاريخية وانتصار للعدالة

3 طلبات إحاطة بـ "رياضة البرلمان" خلال اجتماع اليوم

مقترح برلمانى لإنشاء فرع لمستشفى أبوالريش للأطفال فى الدلتا

اليوم.. "قوى عاملة البرلمان" تناقش عدم إنشاء موقع للتوظيف حتى الآن

اليوم.. 4 مشروعات قوانين بشأن التنقيب عن البترول على طاولة جلسة "النواب"

الأكثر قراءة

عاجل.. إكسترا نيوز: قصف شديد من المدفعية الإسرائيلية تجاه أغلب أحياء رفح الفلسطينية

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء فى جنين الفلسطينية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى عنيف فى محيط مسجد الأنصار جنوب رفح (فيديو)

عاجل.. وول ستريت جورنال: ضغوط أمريكية لمنع إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو

نتنياهو: لا أنوى إعادة التوطين فى غزة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى