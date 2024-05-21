برلماني: مشروعات مترو الأنفاق والنقل الجماعي شهدت ثورة حقيقية وتطوير شامل

قال النائب عمرو القماطي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي عملت على تحسين النقل الجماعي في مصر، سواء عبر مترو الأنفاق أو القطار الكهربائي أو القطار الخفيف وغيرها، مشيرا إلى أن هناك ثورة حقيقية في هذا المجال.

وأشار القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتوجيهات السيسي، أعمال التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (C 3)، حيث يبلغ طوله 7.1 كيلومتر ويمتد من محطة التوفيقية حتى محطة جامعة القاهـرة، مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور.

ولفت إلى أن هذه المشاريع تظهر الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير كافة وسائل النقل الجماعي وفق أحدث النظم والتوسع في مجالات النقل الأخضر المستدام، وهناك تكليفات واضحة من الرئيس السيسي في هذا المجال.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن الإقبال الكثيف للركاب الذي تشهده هذه المحطات الجديدة منذ التشغيل التجريبي لها، يعكس أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تسهيل حركة تنقل المواطنين، واختصار زمن الرحلات، وتقليل التلوث وهو مشروع حضاري متكامل.

وأضاف نائب الجيزة، أن مشاريع النقل الجماعي والمليارات التي تضخ فيها، تأتي بالتزامن مع مشاريع لتطوير الطرق وتوسيعها، في إطار منظومة الجمهورية الجديدة.

واختتم النائب عمرو القماطي، أن ما أضيف لمشروع مترو الانفاق وما استجد من مشاريع هائلة وكبيرة في مجال النقل الجماعي، على مدى السنوات الماضية يحسب للرئيس السيسي والتنمية الشاملة في الوطن.

