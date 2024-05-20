اليوم.. 4 مشروعات قوانين بشأن التنقيب عن البترول على طاولة جلسة "النواب"

يواصل مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة 4 مشروعات قوانين بشأن التنقيب عن البترول.

ويناقش المجلس، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 لـ البحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع هيئات مصرية وأجنبية

كما يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آرترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس. إيه. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

مناقشة طلبات الإحاطة بشأن نقص الخدمات في مراكز شباب بمحافظات القليوبية والفيوم وقنا

على صعيد آخر، كانت قد ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من طلبات الإحاطة بشأن نقص الخدمات في عدد من مراكز الشباب بمحافظات القليوبية والفيوم وقنا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس الأحد، بحضور السيد اللواء محمد صلاح سكرتير عام مساعد محافظة قنا، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة،و الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية.

وبدأت اللجنة اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيرين سعيد، بشأن الحالة المتردية لمركز شباب قرية بلتان بطوخ محافظة القليوبية وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، بأنه تم ادراج المركز ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة للتطوير الشامل للمركز (مبني وملعب خماسي وملعب سباعي وسور المركز)، كما أكد على ان المديرية سوف تقوم بصيانة الملعب على نفقتها لحين البدء في إحلال وتطوير المركز في مبادرة حياة كريمة.