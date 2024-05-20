اليوم.. "قوى عاملة البرلمان" تناقش عدم إنشاء موقع للتوظيف حتى الآن

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة بشأن دور وزارة العمل فى توفير وظائف لمن تخطى حاجز الأربعين من العمر وحتى سن الستين، وعدم إنشاء وزارة العمل لموقع كبير للتوظيف حتى الآن.

كما تناقش اللجنة عدم وجود خطة متكاملة لدى وزارة العمل لتعظيم دور مراكز التدريب المهنى، إضافة إلى ضعف إستراتيجية وزارة العمل فى إيجاد فرص عمل للمواطنين.

ويواصل مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد 4 مشروعات قوانين بشأن التنقيب عن البترول.

ويناقش المجلس، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 لـ البحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

الجلسة العامة لمجلس النواب

كما يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آرترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس. إيه. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

على صعيد أخر كانت قد ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من طلبات الإحاطة بشأن نقض الخدمات في عدد من مراكز الشباب بمحافظات القليوبية والفيوم وقنا.