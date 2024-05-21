الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد الخشن: حكومة الاحتلال مسئولة عن أى كارثة تحدث فى غزة

النائب احمد الخشن
النائب احمد الخشن

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن مصر ترفض جملة وتفصيلًا سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأي كارثة إنسانية ستحدث داخل غزة ستكون هى المسئولة عنها أمام العالم أجمع، فحكومة الاحتلال ترتكب فظائع وجرائم مروعة ولا يمكن السكوت عنها.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأشار الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تأكيد وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقاء نظيره اليوناني  جيرابيتريتيس، رفض مصر التام لسيطرة إسرائيل على معبر رفح، ما أدى إلى الحيلولة دون نفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين فى القطاع، وضرورة أن تتحمل إسرائيل مسئوليتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ورفض مصر كذلك، لأية عملية عسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية، وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، موضحًا أن ثوابت مصر بخصوص القضية الفلسطينية والعدوان الحالي على قطاع غزة واضحة تمامًا.

وقال عضو مجلس النواب، إن ما تقوم به إسرائيل حاليًا بمدينة رفح الفلسطينية يُعرّض أكثر من مليون فلسطينى لأخطار إنسانية محدقة وخطر النزوح، وما آلت إليه الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وتحديدًا فى قطاع غزة مأساة إنسانية مروعة تتحملها حكومة الاحتلال.

واختتم النائب احمد الخشن، أن تهديدات إسرائيل بشن هجوم برى على رفح الفلسطينية، وما قد يترتب عليه من تداعيات شديدة الخطورة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة جرائم حرب ومصر أول من تنبهت لها وحذرت منها.

من جانبها قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة البحرين اليوم تؤكد موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ورفض تصفيتها من خلال التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم الذي يسعى إليه الكيان الصهيوني بكل قوته.

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