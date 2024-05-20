3 طلبات إحاطة بـ "رياضة البرلمان" خلال اجتماع اليوم

تعقد لجنة الرياضة والشباب بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الاثنين؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم، بشأن عدم قيام مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتنفيذ أحكام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة الخاصة بالهيئات الرياضية.

كما تناقش خلال الاجتماع طلب الإحاطة بشأن عدم إعادة إشهار الأندية الشعبية بمحافظة الإسكندرية وذلك بعد صدور قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف دمج بعض الأندية الشعبية رغم سداد قيمة مصاريف الإشهار.

وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن توقف العمل بمركز شباب قرية الرقية بمركز دراو بمحافظة أسوان، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن إنشاء ملعب خماسي وسور وإحلال وتجديد الملعب القانوني بجزيرة هيسا بمحافظة أسوان.

الجلسة العامة لمجلس النواب

ويواصل مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد 4 مشروعات قوانين بشأن التنقيب عن البترول.

ويناقش المجلس، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 لـ البحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

كما يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آرترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس. إيه. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).