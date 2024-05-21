مدير التسويق بـ"مودرن جروب" يكشف لـ"الكونتينر" آخر تطورات صناعة الرخام والجرانيت (فيديو)

قال رامز جورج، مدير التسويق والعلاقات الخارجية بمصنع "مودرن جروب" للرخام والجرانيت، إن المصنع بدأ في عام 2012، من خلال تعاون بين مجموعة من الشباب، بعد أن حصلوا على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 5 آلاف متر، ثم جاءت المرحلة الثانية، التي شهدت توسعات لتصل مساحة الأرض إلى 10 آلاف متر.

وأضاف جورج، خلال لقائه مع الفنان أحمد داوود، برنامج "الكونتينر"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المرحلة الثانية شهدت إنتاجا يوميا يصل إلى 3 آلاف متر، وفي عام 2020، توسع المشروع لتصل إنتاجيته إلى 6 آلاف متر يوميا، حتى عام 2023، الذي شهد إنتاجية قدرها 8 آلاف متر في اليوم الواحد.

وأشار إلى أن 60% من إنتاج المصنع من الرخام والجرانيت يتم تصديره للأسواق العالمية.