الثلاثاء 07 مايو 2024
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"الكونتينر"|كيف يتألق الجينز المصري في الأسواق الدولية؟.. مدير مصنع "اللوتس" يكشف (فيديو)

الكونتينر
"الكونتينر"

في حلقة جديدة من برنامج "الكونتينر"، تم الكشف عن كواليس صناعة الجينز بمصنع "اللوتس" الرائد في بورسعيد، حيث تمت متابعة العملية الإنتاجية ابتداءً من مرحلة فحص الأقمشة وصولًا إلى تجهيز المنتجات للتصدير.

تفاصيل العملية الإنتاجية للجينز

أوضح أسامة علب الزلال، مدير إدارة الجودة بالمصنع، خلال حديثه مع الفنان أحمد داوود، في البرنامج الذي يُبث على قناة Dmc، أن العملية تبدأ بوصول القماش من المخازن، حيث يتم نشره وفحصه بدقة باستخدام ماكينات متطورة، ومن ثم يتم إزالة الهواء منه قبل البدء في عملية القص وفق الرسومات المحددة.

وأضاف "الزلال" أن الأقمشة تأتي بناءً على طلبات الموردين من دول مثل باكستان والهند والصين، ولكن الشركة الآن تمتلك مصنعها الخاص في العاشر من رمضان لإنتاج قماش الجينز، بالإضافة إلى وجود مصانع أخرى في دمياط.

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وتطرق إلى أن عملية القص تتم بعناية فائقة، حيث يرتدي العاملون قفازات حديدية لضمان السلامة، وتمتاز المقصات بخاصية الأمان التي توقفها تلقائيًا عند الاصطدام بالحديد، وأكد على أن خط الإنتاج يشتمل على 50 إلى 60 ماكينة، مقسمة على 8 خطوط إنتاج، مع وجود 800 عامل، ويشكل النساء نسبة كبيرة منهم.

وأخيرًا، ذكر أن البناطيل الجينز تخضع لمرحلة معالجة كيميائية لتكتسب المظهر النهائي للجينز، ومن ثم توضع في أحواض تحتوي على أحجار لتحصل على الطبعة المميزة/ وبفضل التقنيات الحديثة، تستخدم ماكينات الليزر لرسم الخطوط البيضاء وأي تصاميم أخرى على البناطيل، وبعد ذلك يتم كيها وخياطة الشعار وتغليفها استعدادًا للتصدير.

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