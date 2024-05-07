"الكونتينر" يرصد رحلة تصدير منتجات "الجينز" من بورسعيد إلى العالم (فيديو)

في حلقة جديدة من برنامج "الكونتينر" الذي يُقدمه الفنان أحمد داوود، على شاشة Dmc، تم الكشف عن قصة نجاح مصرية في صناعة الجينز.

أشار "داوود" إلى أن التسوق عبر الإنترنت قد سهّل الحصول على الجينز من أي مكان وفي أي وقت، مُسترجعًا ذكرياته عندما كان يتوجه إلى بورسعيد لشراء هذا النوع من البنطلونات، وفي آخر مرة قام بالشراء، اكتشف بمفاجأة سارة أن الجينز الذي اقتناه كان مُصنعًا في مصر، وتحديدًا في بورسعيد.

تُعرف بورسعيد بأنها بوابة مصر الشمالية وقلب قناة السويس، وهي مدينة تنبض بالتاريخ في كل زاوية من زواياها، ولطالما كانت معروفة بتجارتها للملابس المستوردة، ولكنها اليوم تُعد مركزًا لتصدير منتجات الجينز الذي يُنتجه مصنع لوتس، حيث يُصدر المصنع كامل إنتاجه الذي يبلغ 100%، وبفضل الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها، استطاع المصنع أن يكسب ثقة واحدة من أكبر العلامات التجارية العالمية في مجال الجينز، وهي شركة "ليفايز".

وأضاف "داوود"، أن مصنع لوتس يُساهم بشكل كبير في إجمالي إنتاج شركة "ليفايز" على مستوى العالم.

ويُعتقد أن الجينز قد ظهر لأول مرة في مدينة جنوبية بإيطاليا، حيث وجد المزارعون وعمال المناجم فيه القوة والراحة والمتانة التي يحتاجونها، مما جعلهم يُفضلون ارتداءه لما يُوفره من استدامة في الاستخدام.