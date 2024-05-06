"الكونتينر" يرصد رحلة الجلود من المصنع إلى الأسواق العالمية (فيديو)

في حلقة جديدة من برنامج "الكونتينر"، الذي يُبث عبر قناة "أون" ويُقدمه الفنان أحمد داوود تم الكشف عن كواليس صناعة الجلود في مصنع "بيل كلر" الرائد عالميًا والواقع في مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، وتُظهر الحلقة عملية الدباغة التي تبدأ بغمر الجلود في براميل خاصة لتنقع وتُعالج قبل أن يتم تقسيمها وتحضيرها للمراحل التالية.

خلال البرنامج، شرح د.سامح رياض، مدير الإنتاج بالمصنع، أن العملية تشمل استخدام آلات متطورة لتحديد سمك الجلد بدقة، وتعديل الألوان وفقًا لمتطلبات العملاء،كما يُضاف إلى الجلود مزيج من الشحومات والصبغات، ويُجرى اختبار للتأكد من الوصول للمواصفات المطلوبة.

أوضح رياض أن الجلود تمر بعد ذلك بمرحلة تحولها من الحالة الطرية إلى اليابسة، حيث يتم عصرها وفردها لإزالة الرطوبة بنسبة تصل إلى 40%، ثم يتم تنعيم سطح الجلد وتعريضه للحرارة مرة أخرى قبل أن يُفتح ويُنقش ويُكوى ليكتسب بريقه النهائي.

وأكد رياض استخدام المصنع لأحدث التقنيات العالمية وتعاونه مع شركات كبرى، مشيرًا إلى أن المصنع ينتج جلود الجاموس والأبقار لصناعة الأحزمة والحقائب التي تُصدر إلى خارج مصر.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الجلود تُعاد تدويرها لإنتاج الجيلاتين والأحماض الأمينية التي تُستخدم كبديل للغراء وكسماد زراعي ويتم تخزين المنتجات بعد فحص الجودة تمهيدًا لتصديرها عالميًا.