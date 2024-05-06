الإثنين 06 مايو 2024
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توك شو

"الكونتينر" يكشف أسرار نجاح "بيل كلر" في صناعة وصباغة الجلود (فيديو)

أحمد داوود
أحمد داوود

ألقى الفنان أحمد داوود، الضوء على ريادة مصنع "بيل كلر" في صناعة وصباغة الجلود بمدينة قويسنا، المعروفة سابقًا بمنشية صبري بمحافظة المنوفية، والتي تحتضن واحدة من أعرق محطات القطار في العالم.

أكد "داوود" خلال تقديمه برنامج "الكونتينر"، المذاع عبر قناة dmc، على التنوع الكبير في منتجات الجلود التي يقدمها المصنع، والتي حازت على إعجاب العديد من الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن "بيل كلر" قد توج بجوائز عدة في العام 2021.

وأوضح أن العملية تبدأ بوصول الجلود من المدبح إلى المصنع، حيث يتم حفظها في ثلاجات خاصة لضمان جودتها قبل الدخول في مراحل الصباغة، ويتم فحص الجلود بعناية لضمان ملمسها ولونها وطراوتها، ومن ثم تُنقع في براميل خاصة لإزالة الملح والشعر، مما يمهد الطريق لظهور الجلود بأبهى صورها، قبل أن تخضع لمرحلة الشد والفصل إلى طبقتين، لتصبح جاهزة للسوق العالمي.

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