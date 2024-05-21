الزمالك يضع برنامجًا تأهيليًا لمجموعة الأساسيين بعد الفوز بكأس الكونفيدرالية

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، برنامجاً استشفائياً وبدنياً خاصاً لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدت هذه المجموعة بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية داخل أرضية الملعب، دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي بناء على قرار الجهاز الفني خوفاً من تعرضهم للإجهاد.

وفي سياق متصل، منح الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التونسي حمزة المثلوثي مدافع الأبيض، راحة من المران.

واكتفى اللاعب بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة مودرن فيوتشر، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد حمدي لاعب الوسط، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي بالزمالك أن نتيجة الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن أحمد حمدي سيخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال الفترة المقبلة في الخارج، بعد التنسيق وتجهيز كافة الإجراءات الخاصة بهذا الأمر.