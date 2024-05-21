الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل الداخلية لمواجهة بلدية المحلة بدوري نايل

عيد مرازيق
عيد مرازيق

أعلن عيد مرازيق المدير الفني لنادي الداخلية، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بلدية المحلة، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراةبلدية المحلةوالداخلية بدوري نايل

يواجه بلدية المحلة نظيره الداخلية، في تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد غزل المحلة، تحت عنوان قمة القاع، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل الداخلية أمام بلدية المحلة بدوري نايل

حراسة المرمى.. محمد مجدي. 

خط الدفاع.. كريم يحيى وعبدالرحمن سماط، ومعاذ الحناوي ومحمود منصور.

خط الوسط.. أدهم حامد ومحمود حسونة، وأشرف العفيلي.

خط الهجوم.. إسلام عبدالنعيم وفانوم ألفريد، ويوسف تونجي.

ويجلس على مقاعد البدلاء

رمضان مصطفى ومحمد علاء، وأحمد عماد ومحمود أوكا، وشريف دابو وزياد صادق، ومصطفى فوزي ومحمود شرقية، ومحمود صابر.

 

القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة والداخلية بدوري نايل

تنقل قمة قاع دوري نايل بين بلدية المحلة والداخلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين، من عمر المسابقة المحلية (نسخة 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناة أون تايم سبورت 1.

طاقم حكام مباراة بلدية المحلة والداخلية بدوري نايل 

يقود قمة قاع بلدية المحلة والداخلية، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل، محمود بسيوني حكما للساحة، ويعاونه صالح محمد حكم مساعد أول، وعدي عيد حكم مساعد ثان، ومعهم السيد منير حكما رابعا، وعمرو الشناوي حكم فيديو وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.

موقف الداخلية بدوري نايل 

يحتل الداخلية، المركز الأخير  بجدول دوري نايل برصيد 12 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثاني عشر وحقق الداخلية فوزا واحدا وتعادل تسع مرات وخسر 12 مباراة.

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