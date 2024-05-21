تشكيل بلدية المحلة.. حسام أشرف يقود الهجوم أمام الداخلية بـ"دوري نايل"

أعلن أحمد عبدالروؤف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الداخلية، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد قمة قاع دوري نايل بين بلدية المحلةوالداخلية

يواجه بلدية المحلة نظيره الداخلية، في تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد غزل المحلة، تحت عنوان “قمة القاع”، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل بلدية المحلة أمام الداخلية بقمة قاع دوري نايل

حراسة المرمى.. أحمد حسين.

خط الدفاع.. هشام حافظ ونور الزموري، ومحمد رجب والسيد عوض.

خط الوسط.. إينوك بنجامين وماجد هاني وإسلام مرزوق، وأحمد عتمان.

خط الهجوم.. محمد أميسي وحسام أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: (محمود ماهر ومحمد صابر، ويوسف حسن ووحيد محسن، وموسى افريم وسمانه، وكهربا وحمزة مجدي، وكريم ممدوح).

القنوات الناقلة لقمة قاع دوري نايل بين بلدية المحلة والداخلية

تنقل مباراة بلدية المحلة والداخلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين، من عمر المسابقة المحلية (نسخة 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، ويضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين.

طاقم حكام قمة قاع دوري نايل بين بلدية المحلة والداخلية

يقود مباراة بلدية المحلة والداخلية، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل، محمود بسيوني حكما للساحة، ويعاونه صالح محمد حكم مساعد أول، وعدي عيد حكم مساعد ثان، ومعهم السيد منير حكما رابعا، وعمرو الشناوي حكم فيديو وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.

موقف بلدية المحلة بدوري نايل

يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر بجدول دوري نايل، برصيد 19 نقطة، بواقع خمسة انتصارات و4 تعادلات و13 هزيمة، منهم 5 في المواجهات الخمسة الأخيرة، أمام كل من سموحة وزد إف سي، والاتحاد السكندري والأهلي وفاركو.

ويمتلك بلدية المحلة مباراة مؤجلة مع الزمالك، من الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول، تقام في وقت لاحق تحدده رابطة الأندية المحترفة.

وربما تكون مواجهة اليوم، بمثابة الظهور الرسمي الأخير لـ أحمد عبدالروؤف، على رأس القيادة الفنية لنادي بلدية المحلة، في حالة تلقي الفريق الهزيمة السادسة على التوالي، وهو ما يمهد لعودة ممثل محافظة الغربية مجددا إلى دوري القسم الثاني الموسم المقبل.