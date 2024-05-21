دورى نايل.. بلدية المحلة يستضيف الداخلية فى مباراة استعادة ذاكرة الانتصارات

يستضيف بلدية المحلة فريق الداخلية في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء بملعب غزل المحلة في الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر وحقق بلدية المحلة خمسة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر 13 مباراة وسجل 23 هدفا ولديه أضعف دفاع في دوري نايل واهتزت شباكه 45 مرة.

بلدية المحلة خسر أخر 5 مباريات

وتعرض بلدية المحلة للهزيمة في أخر خمس مباريات أمام سموحة وزد إف سي والاتحاد السكندري والأهلي وفاركو ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ 31 يوما والوصول للنقطة 22 والتقدم على فاركو بفارق نقطتين وعلى المقاولون بفارق ست نقاط.

ويدرك أحمد عبد الرؤوف أن صبر الإدارة على تراجع النتائج لن يستمر طويلا خاصة بعد دخول الفريق مثلث الهبوط وأن عدم الفوز على الداخلية المتواجد في المركز الأخير قد يكون ثمنه فقد منصبه لذلك يسعى أحمد عبد الرءوف لتصحيح أوضاع الفريق وقيادته للعودة للانتصارات من جديد

على الجانب الأخر يحتل الداخلية بقيادة عيد مرازيق المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثاني عشر وحقق الداخلية فوزا واحدا وتعادل تسع مرات وخسر 12 مباراة وسجل سبعة أهداف فقط ودخل مرماه 26 هدفا.

الداخلية يوقف مسلسل الهزائم

وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام المصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي تعادل الداخلية في الجولة الماضية مع الجونة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 15 وتقليص الفارق مع فاركو الذي يحتل المركز الخامس عشر إلى خمس نقاط.

وعقد عيد مرازيق جلسة مع لاعبيه أكد لهم خلالها أن التعادل مع الجونة يمكن أن يكون نقطة الانطلاق لتصحيح أوضاع الفريق وأن مباراة اليوم تعتبر نقطة التحول إذا نجحوا في العودة بالنقاط الثلاث.

يدير المباراة محمود بسيوني ويساعده صالح محمد وعدي عيد ومعهم السيد منير حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.