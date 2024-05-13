الإثنين 13 مايو 2024
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رياضة

فى محاولة لإنقاذه من الهبوط.. عيد مرازيق المدير الفنى السادس للداخلية هذا الموسم

عيد مرازيق
عيد مرازيق

يستعد عيد مرازيق المدير الفني لفريق الداخلية، للظهور الأول مع الفريق في مباراة الجونة يوم الأربعاء المقبل في الأسبوع الثالث والعشرين، لمسابقة دوري نايل في بداية مهمة إنقاذ الفريق من شبح الهبوط والتي تعتبر مهمة صعبة نظرا لتواجد الفريق في المركز الأخير بفارق 8 نقاط عن بلدية المحلة الذي يحتل المركز الخامس عشر.

عيد مرازيق هو المدير الفني السادس لفريق الداخلية هذا الموسم، وكانت البداية مع ميمي عبد الرازق الذي قاد الفريق في أول أربع مباريات في الدوري جمع منها ثلاث نقاط بالفوز الوحيد للفريق على إنبي بهدف دون رد، والهزيمة أمام مودرن فيوتشر بهدفين نظيفين،  والمصري 1- 3 وسيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة.

وبعد رحيل ميمي عبد الرازق قاد هاني عبد الباقي الفريق في مباراتين جمع منهما نقطة واحدة بالتعادل في المباراة الأولى مع الإسماعيلي بدون أهداف، والهزيمة في الثانية أمام الجونة بهدفين نظيفين.

وابتداءً من الأسبوع السابع أصبح هيثم عثمان مديرا فنيا للداخلية وقاد الفريق في خمس مباريات جمع منها ثلاث نقاط بالتعادل مع بلدية المحلة والمقاولون وسموحة بنتيجة واحدة بدون أهداف، وخسارة مباراتين أمام زد إف سي 1-3 والاتحاد السكندري بهدف دون رد.

بعد رحيل هيثم شعبان تولى عمرو حسن قيادة فريق الداخلية في أربع مباريات وجمع منها نقطتين بالتعادل مع فاركو 1-1 ومع طلائع الجيش دون أهداف وخسارة مباراتين أمام الزمالك بهدف دون رد وبيراميدز بهدفين نظيفين.

المدير الفني الخامس للداخلية هذا الموسم كان أحمد كشري الذي قاد الفريق في ست مباريات، جمع منها نقطتين بالتعادل مع إنبي بدون أهداف ومودرن فيوتشر بهدف لكل منهما وخسارة أربع مباريات أمام البنك الأهلي والمصري والإسماعيلي بنتيجة واحدة صفر – 1 وأمام سيراميكا كليوباترا 1-3.

دوري نايل عيد مرازيق الداخلية ميمي عبد الرازق أحمد كشري

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