الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: افتتاح مقر منطقة عمل الساحل بعد تطويرها لتقديم خدماتها للمواطنين بشكل لائق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتحت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، المقر الجديد لمنطقة عمل الساحل، وذلك بعد تطويره بشكل يليق بكيان ينتمي لوزارة العمل، وتجديده وإعادة هيكلته واستلامه بعد التطوير، حتى يتسنى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى سهولة ويسر، ويكون مقرًا لمكتب تشغيل الساحل وروض الفرج والزاوية وروض الفرج، للعمل وفقًا لمنظومة العمل المميكنة فى جميع ملفات عملها فيما يخص التشغيل واستخراج شهادات القيد (كعوب العمل المميكنة)، أو شهادات مستوى المهارة ومزاولة الحرفة فى شكلها الجديد المؤمن، وكذلك تسجيل راغبى العمل بالداخل والخارج، ومهام التفتيش على المنشآت عماليًا وفى مجال السلامة والصحة المهنية وفق منظومة الحوسبة التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة، لتسهيل مهمة المفتشين ميدانيًا وحكومة عمليات التفتيش، يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل فى تطوير مكاتبها التابعة وتفعيل أدائها لمهامها المنوطة بها وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها فى ظل الجمهورية الجديدة.

 

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مديرية العمل بالقاهرة

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريره للوزارة، ان تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتطوير أنظمة العمل داخل المديريات ومكاتبها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال المنظومة الرقمية التي بدأتها الوزارة لرقمنة كافة ملفات عملها في إطار إستراتيجية التحول الرقمى ورؤية مصر 2030، وأضاف مدير المديرية أن المديرية بتطوير البنية التحتية لمنطقة عمل الساحل سابقا ومقرها ٢ ميدان فيكتوريا بجوار مسجد نصر الاسلام  ، بشكل يليق بمديرية عمل القاهرة، وذلك خلال ٣ أيام، حيث جرى افتتاح المقر الجديد  يوم الأحد الموافق ١٩/٥/٢٠٢٤ ، بحضور كلا من وائل سالم مدير عام الشئون القانونية، وياسمين علي  مدير مركز المعلومات، ومتابعة سير العمل على استخراج شهادات القيد المميكنة، ومقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل الذى شارك فى أعمال التطوير وهم: أحمد محمود، ومحمود صقر، وسامى خليل، وأحمد زايد، وأحمد فوزى، وسيد عبد الفتاح، وعيد صالح، ومحمد فؤاد وإبراهيم جودة، ومحمود عبد ربه، وممدوح رجب من العاملين بالمديرية  ، كما أكد على أنه سوف تتوالى أعمال التطوير لتشمل جميع المكاتب التابعة للمديرية، محددًا المنطقة القادمة في التطوير وهي منطقة عمل المطرية.

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مديرية العمل بمحافظة القاهرة منطقة عمل الساحل وزارة العمل كعوب العمل المميكنة السلامة والصحة المهنية الجمهورية الجديدة

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