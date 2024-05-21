"الوزراء" يُعلن عن مشروع جراج متعدد الطوابق فى القاهرة

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رقم 1377 لسنة 2024 يُعتبر بموجبه مشروع نزع ملكية قطعة أرض في مدينة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة لإقامة جراج متعدد الطوابق عليها من أعمال المنفعة العامة.

تفاصيل القرار

المادة الأولى: تُعتبر قطعة الأرض رقم (27 س) بمنزل كوبرى اللواء صلاح الشاذلي القادم من صلاح سالم باتجاه الأوتوستراد، المجاورة الثانية، مدينة الفسطاط، حي مصر القديمة، محافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة.

المادة الثانية: يتم الاستيلاء على قطعة الأرض المذكورة أعلاه بطريق التنفيذ المباشر.

المادة الثالثة: تنص على نشر القرار في الجريدة الرسمية.

خلفية المشروع

تقدمت محافظة القاهرة بطلب إلى مجلس الوزراء لاعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض من أعمال المنفعة العامة.

تم تقدير مبلغ 3,750,000 جنيه مصري كتعويض مبدئي للملاك.

تم إعداد مخطط إجمالي للمشروع المطلوب إقامته.

أهمية المشروع

يسهم المشروع في حل أزمة نقص مواقف السيارات في القاهرة.

يساعد على تحسين البنية التحتية للمدينة.

يوفر فرص عمل جديدة.

الخطوات القادمة

سيتم تشكيل لجنة لتقدير قيمة التعويض النهائي للملاك.

سيتم البدء في تنفيذ المشروع فور صدور قرار التعويض النهائي.