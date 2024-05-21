ضبط كيان وهمى للنصب على المواطنين فى الإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "مزورة" – مجموعة من استمارات الالتحاق بالأكاديمية خالية البيانات – مطبوعات دعائية - دفاتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين إحتواءه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.