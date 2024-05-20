قائمة الأرجنتين: استبعاد ديبالا وتواجد ميسى ودى ماريا فى وديتى الإكوادور وجواتيمالا

عاد ليونيل ميسي لقائمة منتخب الأرجنتين، بعدما غاب عنها في فترة التوقف الدولي في مارس الماضي للإصابة مع فريقه إنتر ميامي.

وتواجد ميسي على رأس قائمة التانجو لمواجهتي الإكوادور وجواتيمالا الودية التي تشير التقارير إلي أنها ستكون قائمة الفريق النهائية لكوبا أمريكا الشهر المقبل.

وشهدت القائمة استبعاد باولو ديبالا نجم روما وضم جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراس المرمى: ديبو مارتنيز، ارماني، رولي.

خط الدفاع: روميرو، اليساندرو مارتينيز، اوتاميندي، مولينا، مونتيل، اكونيا، تافليافيكو، باليردي، بيتزيلا، كوارتا.

خط الوسط: دي باول، ماك اليستر، إنزو، باريديس، بالاسيوس، جيدو، لوسيلسو، باركو.

خط الهجوم: ميسي، دي ماريا، ألفاريز، لاوتارو، جارناتشو، جونزاليس، كاربوني، كوريا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كوبا أمريكا، التى تقام بمشاركة 16 منتخبًا، 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، و6 من أمريكا الشمالية، ضمن الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2026.

ويحمل منتخب الأرجنتين لقب البطولة بعد تتويجه فى 2021 على حساب البرازيل البلد المضيف، وهو المنتخب الأكثر تتويجًا أيضًا برصيد 15 لقبًا، بالتساوي مع أوروجواي.