الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شباب "المؤتمر" يستكمل مشاركته فى دورة تجربة تطوير الزراعة ومكافحة الفقر بالصين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك وفد من أمانة الشباب بحزب المؤتمر فى نقاشات مؤتمر تجربة دولة الصين فى تنمية الريف والقضاء على الفقر، وحضر الوفد خلال الأيام العشرة السابقة بمدينة بكين العديد من المحاضرات الدكتور ونج كونهوى، نائب مدير الإرشاد الزراعى الوطنى للتنمية الريفية المستدامة، والدكتور صن زهو مدير الإرشاد الوطنى لخدمة إدارة التكنولوجيا، والاستفادة من الزراعة الدائرية فى الصين، والدكتور مودن رئيس قسم الأزمات بوزارة الزراعة، (النماذج الرئيسية وتأثير الفهم)، والدكتور سي يانج مدير تكنولوجيا الزراعة البيئية، (الزراعة ومساندة القوانين).

يأتى ذلك استكمالا لما بدأ به وفد شباب حزب المؤتمر من نقاشات بمؤتمر تجربة دولة الصين في تنمية الريف والقضاء على الفقر.

كما تضمن البرنامج زيارات ميدانية على أرض الواقع للعديد من معالم الصين وبمجال الزراعة، حيث زار الوفد المدينة التكنولوجية وخاصة ثاني أكبر مصنع بقارة آسيا وخامس أكبر مصنع علي مستوي العالم في إنتاج الدواجن ومشتقاته، وزيارة سور الصين العظيم ومعبد الجنة.

واختتم الوفد يومه الأخير بمدينة بكين بعرض تجربة الدولة المصرية وجهود الدولة في مجال الزراعة خلال السنوات ورؤية مصر 2030 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط الدول المشاركة، وممثلين وزارة ملف الزراعة بدولة الصين، ولقي العرض إشادة واسعة من الحضور أثناء العرض وبعد الانتهاء من مشاورات وأحاديث عن حجم المشروعات ومعدلات الإنجاز السريعة.
 

أمانة الشباب حزب المؤتمر دولة الصين تنمية الريف القضاء على الفقر الإرشاد الزراعي

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