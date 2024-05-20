"بتعايرني عشان خريج دبلوم".. زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته

رفع زوج دعوى نشوز ضد زوجته في محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد مشاجرات بينهما وبالنهاية تركت منزل الزوجية وغادرت لرفضها تعزية سلفتها في وفاه شقيقتها.

وقال “صلاح” في دعواه التي تحمل رقم ٧٥٥٢ لسنة ٢٠٢٤: “مر على زواجنا 5 سنوات وطوال هذه السنوات كنا في مشاكل وخلافات كثيرة بسبب معايرتها لي بأنها حاصلة على مؤهل عالي وأنا حاصل على دبلوم تجارة وأنني لم أكن في طموحاتها بل أجبرت على إتمام تلك الزيجة تلبية لرغبة والدها”.

وأضاف الزوج: “تحملتها من أجل طفلتنا وحاولت بكل الطرق الممكنة تلبية كل احتياجاتها لأسد فرق التعليم التي تنظر إليه دائما، بالإضافة إلى أن علاقتها سيئة للغاية مع أهلي عموما وأشقائي وزوجاتهم بالأخص منذ زواجنا، وتتعامل معهم بتعالي وتتعمد إبراز أن أهلها أفضل وأحسن منهم”.

واستكمل: “تشاجرت معها وطردتها من منزل الزوجية كثيرا بسبب هذه التصرفات واضطررت لإرجاعها حتى لا أكون سببا في خراب المنزل”.



واختتم: “توفت شقيقة سلفتها وطلبت منها الحضور معي لتقديم واجب العزاء لكني تفاجئت برفضها قائلة إش تكون دي عشان أروح أعزيها، طلبت منها الاتصال بها هاتفيا لأن هذا واجب ومن الأصول لكنها رفضت وتعالت فنشبت بيننا مشاجرة كبيرة انتهت بطردها واتصلت بوالدها وأخبرته بأن ذهابها لتقديم واجب العزاء مقابل رجوعها، وبرغم ذلك رفضت العزاء ورفضت العودة لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لإثبات نشوزها”.