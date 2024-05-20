الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بحوث الصحراء" تنظم قافلة بيطرية مجانية لمدينة الفرافرة بالوادي الجديد

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنظيم القوافل البيطرية بالمحافظات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالبيئات الصحراوية، وبتوجيهات من الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وتكليف الدكتور أحمد عبدالمقصود، رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني.

قوافل بيطرية 

ونظَّم فريق من قسم صحة الحيوان والدواجن، قافلة بيطرية لمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد تنفيذًا لبرنامج إعداد خريطة للأمراض الحيوانية والداجنة وتشخيص الأمراض بالتقنيات الحديثة ومقاومتها لتحقيق التنمية المستدامة برئاسة  الدكتورة وفاء عثمان، والدكتور إسلام وصيف نائبًا للبرنامج.

وأوضح عبدالمقصود، أن الشعبة تنظم العديد من القوافل البيطرية لتحسين الحالة الصحية للحيوانات بالمناطق الصحراوية إضافة إلى تشخيص الامراض الوافدة في المناطق الصحراوية والحدودية وتقديم الإرشادات الطبية البيطرية للمربين بالتعاون مع الإدارات البيطرية بالمناطق الصحراوية المستهدف تنمية الثروة الحيوانية بها.

وأضافت رئيس البرنامج البحثي، أن البرنامج يهدف إلى عمل مسح كامل لمسببات الأمراض البكترية والفيروسية والطفيلية المنتشرة بالقطعان الحيوانية بالمناطق الصحراوية وعلاجها إضافة إلى عمل خرائط وبائية.

وقام الفريق بفحص القطعان الحيوانية إكلينيكيا من الأبقار وعجول الجاموس، وتم علاج ٧٠٠ حالة طفيليات خارجية، و٥٥ حالة هزال وضعف عام، و٤٩ حالة أمراض باطنة، و٢٨ حالة أمراض تناسلية، و١٢٠ حالات أمراض طفيليات دم، و٤٥ حالة أمراض تنفسية.

وتم أخذ عينات دم ومسحات تنفسية لدراسة الأسباب المرضية البكتيرية والفيروسية، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية الإرشادات البيطرية للمربين للوقاية من الأمراض وأهمية إجراء اللقاحات الأساسية للقطعان الحيوانية بإدارة الطب البيطري بالفرافرة.

بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية مجانية لمدينة الفرافرة بالوادي

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