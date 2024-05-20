انطلاق النسخة الأولى من المنتدى السنوى للميثاق العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة

أطلقت الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وعدد كبير من الحضور والمشاركين.

مناقشة التحديات التي تواجه جهود الاستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030

و جمع الحدث قادة الفكر والخبراء في مجالات التنمية المستدامة، ويستكشف رؤيتهم حول التحديات التي تواجه جهود الاستدامة، تماشيا مع رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



يتحدث في الفعاليات، الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وتولولو بي لويس تاموكا، رئيس الشؤون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا وكذلك إلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر. في الجلسة الأولى.

"المسارات نحو إفريقيا المستدامة"

ويقام المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في 20 و21 مايو تحت عنوان "المسارات نحو إفريقيا المستدامة"، بهدف تحفيز الجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية من القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء الأكاديميين وغيرهم.

ويشارك ممثلو أفريقيا في محادثات تغطي التحديات المتنوعة، وأفضل الممارسات، وسبل المضي قدما، وبالتالي إثراء الخطاب وتسهيل تبادل الحلول المبتكرة.

التمويل الركن الأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة



وقال الدكتور محمود محيي الدين، يُعَد التمويل المستدام الركن الأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن الأنظمة المالية التقليدية غالبًا ما تعطي الأولوية للمكاسب قصيرة الأمد، متجاهلة الآثار البيئية والاجتماعية على المدى البعيد مضيفا ان التمويل المستدام فيعيد توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي يجتمع بها كلٌ من الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع والعوائد الاقتصادية.

وأضاف من خلال تركيز استثمارات القطاع الخاص على مثل هذه المجالات، وخاصةً المتعلقة بالطاقة المتجددة والممارسات المسؤولة بيئيًا وتطوير التقنيات، يمكننا خلق منظومة مفيدة لجميع الأطراف، حيث ستتمكن الشركات من تعزيز استمراريتها وتحسين سمعتها التجارية وتعظيم انتشارها في الأسواق الجديدة، مع المساهمة في تحسين الظروف البيئية على كوكب الأرض وخلق مجتمعات آمنة وأكثر عدالة.



وأوضح، أؤمن أن المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة سيقدم منصة حيوية تساهم في دفع هذه الخطة إلى الأمام، حيث يتيح الفرصة للشركات وصناع السياسات والمهتمين بصناعة التغيير المجتمعي لتبادل الخبرات والأفكار بشأن أفضل الممارسات، فضلًا عن عقد شراكات تطلق العنان لإمكانات التمويل المستدام الكاملة، فالعمل الجماعي هو طريقنا لبناء مستقبل أكثر استدامة.