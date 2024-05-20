الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحة" تجيب.. ماذا يفعل مرضى الحساسية في ظل التقلبات الجوية؟ (جراف)

مرضى الحساسية
مرضى الحساسية

ناشدت وزارة الصحة والسكان مرضى الحساسية من المواطنين بالحذر في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة. 

وقالت وزارة الصحة، في "جراف" نشرته عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن مرضى الحساسية يعانون فى ظل الأجواء التى تصاحبها رياح محملة بالأتربة والعواصف الرملية من دم القدرة على التنفس. 

وأكدت الصحة أنه ينبغى على المرضى الذين يعانون من الحساسية استشارة الطبيب أو الذهاب إلى المستشفى عند الشعور بضيق التنفس وغيرها من الأعراض لإجراء الفحوصات اللازمة. 

txt

وزير الصحة: الإرادة السياسية القوية حققت حلم المصريين في منظومة التغطية الصحية الشاملة

txt

الصحة توضح مضاعفات موجة الطقس الحار وكيفية الحماية منها

txt

وزير الصحة للنواب: تقديم القطاع الخاص الخدمات الصحية لا يحمل المواطن أعباء جديدة

الصحة: طبيب الأسرة الركيزة الأساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن طبيب الأسرة هو الركيزة الأساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية، حيث يلعب دورًا حيويًا في تقديم الرعاية الصحية للأفراد والأسر في المجتمع، ويكون أول من يلجأ إليه الأفراد للحصول على الرعاية الطبية الأولية والتوجيهات الصحية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لطبيب الأسرة والذي يوافق 19 مايو من كل عام.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن ممارسة طب الأسرة تتميز بالشمولية والتنوع، حيث يتعامل الطبيب العام مع مجموعة واسعة من المشاكل الصحية والاحتياجات الطبية للمرضى، بدءًا من التشخيص والعلاج للأمراض الشائعة والمزمنة، وصولًا إلى الوقاية من الأمراض وتوجيه المرضى إلى التخصصات الطبية المناسبة.

وتابع أن ممارسة طب الأسرة تعتمد على العلاقة القوية بين الطبيب والمريض، حيث يُشجع على بناء علاقة طبية ثقافية تعتمد على الثقة والاحترام، مضيفا أن طبيب الأسرة يتميز بالقدرة على الاستماع والتفاعل مع مختلف الثقافات والخلفيات الاجتماعية للمرضى، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية وزيادة فعالية التواصل بين الطبيب والمريض.

وأوضح «عبدالغفار» أن طبيب الأسرة لا يتفاعل مع المرض والمريض فحسب، بل يدرس المجتمع المحيط بالأشخاص ويتعامل أيضًا مع المحددات الاجتماعية والبيئية للأمراض في كل منطقة محيطة بالسكان المربوطين عليها، لتجنب مسببات الأمراض قبل حدوثها وتقليلها في المجتمع، بالإضافة إلى ذلك، يلتزم طبيب الأسرة بتقديم الرعاية الشاملة والمستدامة للمرضى، مما يشمل الوقاية من الأمراض والتشخيص المبكر وإدارة الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تقديم النصائح الصحية والتثقيف الصحي للمرضى وأفراد الأسرة.

ولفت «عبدالغفار» إلى دور طبيب الأسرة في منشآت الرعاية الأولية يتضمن تشخيص وعلاج الأمراض، وإدارة الرعاية الصحية المستمرة للأفراد والأسر، والوقاية والتثقيف الصحي، والإحالة للخدمات التخصصية، وتعزيز الصحة العامة في المجتمع.

 

وزارة الصحة الاطفال مرضى الحساسية آثار التقلبات الجوية الأتربة والعواصف استشارة الطبيب

مواد متعلقة

"الصحة" تحذر من سرطان البروستاتا.. هذه أعراضها

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

مساعد الرئيس الإيرانى يزف بشرى سارة للشعب الإيرانى بشأن حادث المروحية الرئاسية

عاجل.. انقطاع الاتصالات فى منطقة حادث طائرة الرئيس الإيرانى

وزارة الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بشأن البحث عن مروحية رئيسي وعبد اللهيان

القاهرة الإخبارية: احتراق طائرة الرئيس الإيرانى بالكامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا