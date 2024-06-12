الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئولى جهاز المنيا الجديدة يتابعون مشاريع الإسكان والمرافق ومحطة المعالجة (صور)

مسئولي جهاز المنيا
مسئولي جهاز المنيا الجديدة

أجري   المهندس  أحمد مصطفى محمد رئيس جهاز مدينه المنيا الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة مشاريع الإسكان والطرق  بصحبة نائب رئيس الجهاز لتنفيذ الإسكان والخدمات والمرافق ومهندسوا إدارة تنفيذ الإسكان على مشروع تنفيذ 32 عمارات - سكن لكل المصريين - محور متوسط الدخل الجاري تنفيذه  بالمدينة. 

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وتفقد مسؤولون، الأعمال الجاري تتفيذها بالموقع العام للمشاريع لمتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال تشطيبات داخلية وخارجية وكذلك المرور علي تنفيذ أعمال  المرافق الرئيسية بذات المنطقة. 

 

واكد رئيس جهاز المنيا الجديدة، على  الشركات المنفذة سرعة الإنتهاء من الأعمال تمهيدا لقيام جهاز المدينة لطرح اعمال الطرق بالأسفلت بذات المنطقة حتى يتم توفير البنية الأساسية بالتزامن مع سرعة الانتهاء  بالمشروع،

 

كما تابع مسئولي جهاز المنيا الجديدة،  مشروع سكن مصر، مؤكدًا على ضرورة المحافظة وضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لكل ماتم تنفيذه من أعمال في المنطقة للحفاظ علي المشروع في ابهي صوره ( عمارات - موقع عام - طرق) 


كما تابع رئيس جهاز المنيا الجديدة  تنفيذ ممشى الرياضي بالحي الرابع، لافتًا على ضرورة  البدء في أعمال الزراعة وأعمال المرمات في الأسفلت وأعمال دهان المطبات ومرمات الأرصفة والجزر في مسار الزيارة.

 
 ووجة رئيس الجهاز بضرورة دفع عجلة العمل والدفع بالتشوينات والعمالة المدربة والعمل ليل نهار على مدار الـ ٢٤ ساعة لتدارك أي تأخير حادث في تنفيذ الأعمال.

 

المؤاقف التنفيذ لمشاريع المرافق محطة المعالجة بالمنيا الجديدة 

 

كما شملت الجولة التفقدية لمسئولوا جهاز المنيا الجديدة بتفقد محطة معالجة المياه الدائمة، مؤكدًا علي أعمال صيانة المحطة وضمان استمرارية تشغيل المحطة حرصًا علي المسطحات الخضراء التي يتم ريها بالمياه المعالجة، كما تفقد  المعمل الخاص بالمحطة وتابع نتائج عينات تحاليل المياه.

مسئولي جهاز المنيا الجديدة
مسئولي جهاز المنيا الجديدة
مسئولي جهاز المنيا الجديدة
مسئولي جهاز المنيا الجديدة
المنيا الجديدة يتابعون مشاريع الاسكان الموافق محطة معالجة الصرف مسئولى

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