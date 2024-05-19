ورشة عمل بصيدلة عين شمس على هامش اطلاق النسخة الثالثة للمؤتمر الطبى الإفريقى.. الثلاثاء

تشارك كلية الصيدلة جامعة عين شمس فى فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أمانى أسامة كامل عميد كلية الصيدلة.

حيث أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عن إطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، والذي سيقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الثالث من يونيو المقبل.

وعلى هامش المؤتمر تنظم كلية الصيدلة ورشة عمل بعنوان (Start your business) وذلك يوم الثلاثاء ٢١ مايو الجارى وتستمر الورشة لمدة ٤ ساعات من الساعة ١١ ص حتى ٢ ظهرًا بالكلية



أهداف ورشة العمل بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

تهدف ورشة العمل إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية في ريادة الأعمال، بما في ذلك فهم المفاهيم الأساسية، وتحليل فرص العمل، والحصول على التمويل والتخطيط الاستراتيجي.

وذلك من خلال تدريب مبسط يتعرف المستفيدين فيه عن كيفية تصميم نموذج عمل لبدأ الوظيفة وكيفية حساب قيمة المشروع فى مختلف المجالات وكيفية البدأ فى شركة ناشئة والتعرف على مبادئ ريادة الأعمال.

يحاضر بورشة العمل ممثلًا عن مركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-iHub برئاسة د. وئام محمود المدير التنفيذي للمركز،د.اسلام عدلى مدير الأنشطة الطلابية بمركز الإبتكار وريادة الأعمال (ASU-iHub ) ومدرس علم الحشرات الطبية بكلية العلوم جامعة عين شمس. و

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