كشفت يارا عبد المنعم مسؤولة الاتصالات ببرنامج المنح الجامعية في "رواد وعلماء مصر"، منح دراسية لطلاب "الثانوية" من الوكالة الأمريكية للتنمية بالتعاون مع "التعليم العالي".

وقالت خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن هذه هي الدفعة الخامسة لبرنامج المنح الجماعية والدفعة الثانية لبرنامج رواد وعلامة مصر هم برنامجين مختلفين يعني هم برنامجين بس بيهدفوا لنفس الغرض.

وأضافت أن هناك 13 جامع شريكة هي الجامعة الأمريكية في القاهرة، جامعة القاهرة، جامعة الاسكندرية، جامعة عين الشمس، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، وجامعة حلوان، وجامعة الزقازيق والاكاديمية العربية للعلم والتكنولوجيا، ومدينة زويل، وجامعة العالمين، وجامعة الجلالة.

وعن التخصصات أوضحت أنهم يستهدفهوا المياه والطاقة والزراعة والتمريض والتكنولوجيا والسياحة والصناعة والتجارة والخدمات اللوجيستية والصحة العامة والسياحة.