الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة فلسطينية: تطورات الأوضاع فى قطاع غزة كارثية بامتياز

غزة 
غزة 

قالت  الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، إن الأوضاع في قطاع غزة كارثية باميتاز، نتيجة استمرارية المخططات الإسرائيلية في تنفيذ مهامها الميدانية والعسكرية في القطاع. 

80 ألف مواطن فلسطيني نزحوا من رفح الفلسطينية إلى خان يونس والمواصي

وأضافت الدكتورة تمارا حداد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك قرابة 80 ألف مواطن فلسطيني نازح من رفح الفلسطينية إلى خان يونس والمواصي والمدن الأخرى، إضافة إلى استخدام سياسة الحصار على المقاومة الفلسطينية حتى إنهائها بشكل كلي، وأيضًا محاولة إطالة الحرب بشكل متعمد من جانب الطرفين، وخاصة من قبل نتنياهو وحكومته المتطرفة.

انقسام في الداخل الإسرائيلي

وأوضحت الباحثة أن بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، طالب نتنياهو بعدة مطالب أولها عملية تبادل الأسرى، وإخراج الرهائن الإسرائيليين، وإنهاء حركة حماس، وإيجاد خطة استراتيجية لهذ الحرب، وإلا فإنه سيتقدم باستقالته، وهذا يعبر عن الانقسام في الداخل الإسرائيلي.

 

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