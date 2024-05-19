الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة بـ3 محافظات

حملات أمنية
حملات أمنية

وجَّه  قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان، ودمياط، والإسكندرية، حملات أمنية بعددٍ من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسوان

- ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8.300 كيلو جرام لمخدر الحشيش و5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدري الشابو، الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 4 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية.

- ضبط 4 قطع سلاح ناري، عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش و2 فرد محلي وعدد من الطلقات.

- تنفيذ 808 أحكام قضائية متنوعة.

مديرية أمن دمياط

- ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 7.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش و7.500 كيلو جرام لمخدر البانجو و6.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وكذا 4 قطع سلاح نارى عبارة عن 4 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط 2 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.430 كيلو جرام بحوزة متهمين.

- ضبط 3 قضايا أسلحة بيضاء، ضُبط خلالهم 3 قطع أسلحة بيضاء مع 3 متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية مديرية أمن أسوان حكم قضائى مديرية أمن دمياط

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